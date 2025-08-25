Ya está todo listo para el gran paso. Nicolás Cabré y Rocío Pardo sellarán su amor el 5 de diciembre en lo que muchos ya catalogan como “la boda del año”. Después de casi dos años de relación, la pareja eligió Córdoba como escenario para su celebración, en un lugar digno de cuento de hadas: la Estancia Bosque Alegre, una casona colonial del siglo XVIII ubicada en medio de un bosque, a solo 45 minutos de la ciudad.

Según contaron en Mujeres Argentinas, la elección no fue casual. El sitio es considerado uno de los más exclusivos del país y entre sus requisitos figura que los novios y los invitados deben hospedarse allí durante tres días completos en sus 35 plazas disponibles.

Así, ambas familias compartirán la previa y el festejo en un entorno único de 7000 hectáreas de naturaleza, cabalgatas, cenotes y lujo total.

La wedding planner cordobesa que se ocupa de cada detalle, se encargó de armar un evento a pura sofisticación.

En cuanto al menú, habrá opciones que van desde bife de chorizo y costillar hasta salmón y menú estilo cóctel, este último elegido por los novios, con un precio que ronda entre 80 y 100 dólares más IVA por tarjeta. Y nada de canjes: Cabré y Rocío pagaron cada detalle, asegurando que la fiesta esté a la altura de lo soñado.

¡A preparar el arroz!

Foto: Instagram (@nicolascabre80)

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.

ROCÍO PARDO HABLÓ DE RUFINA, LA HIJA DE NICOLÁS CABRÉ Y LA CHINA SUÁREZ

Luego de las especulaciones que surgieron en torno al vínculo que mantienen Eugenia “la China” Suárez y Nico Cabré (después de rumorearse que el actor le habría revocado el permiso para salir del país a Rufina, la hija que tienen en común), Rocío Pardo -pareja del actor- rompió el silencio.

“Nico, medio que vivió toda su vida rodeado de los medios, así que creo que es la persona que mejor sabe manejar su intimidad. Él es una persona súper reservada y trata de mantener ese perfil como él lo hizo toda la vida”, comenzó diciendo Rocío en una nota que dio a Puro Show.

“Uno tiene que ser muy cuidadoso con las palabras que dice, así que trato de decir lo justo y necesario. A Rufi la amo. Es una niña hermosa, siempre lo digo”, agregó, sobre cómo se maneja con la prensa.

Foto: Instagram (@nicolascabre80)

Consultada por el permiso de Rufina para salir del país y los rumores de que se instalaría en Turquía, donde Mauro Icardi (pareja de Eugenia) juega en el Galatasaray, la entrevistada cerró: “Mirá, yo te puedo responder todo lo que quieras que tenga que ver conmigo. Después, hay temas que no me corresponde responder. Lo único que voy a decir es que siempre vamos a acompañar la decisión que quiera Rufi. Bien. Siempre. Es la prioridad para todos. Rufi es feliz, eso es lo importante, con quien ella se rodee”.