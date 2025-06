A poco de que conocerse que Mauro Icardi viajaría a Turquía sin la compañía de su novia, Eugenia “la China” Suárez (lo que despertó fuertes rumores de crisis), se viralizaron algunas imágenes de la parejita en un evento de Rufina, la hija que la actriz tuvo con Nicolás Cabré, donde también asistió el galán con su pareja, Rocío Pardo.

Y pese a que este no es el primer encuentro entre ellos, las especulaciones sobre si el vínculo sufrió algún quiebre no tardaron en llegar, ya que todos estuvieron separados: “Si algo faltaba a esta novela turca, era el señor Icardi, que hace función de padre, pero no de sus hijas, sino de las hijas de la China”, comenzó diciendo Marcela Tauro en Infama.

“Él las llevó al campo de deportes, ahí lo ven, con las niñas, con Rufi y Magnolia (la pequeña, fruto de la relación de la China con Benjamín Vicuña, con quien también tiene a Amancio), y también estaba Cabré con su novia, pero no se mostraron juntos”, agregó, mientras de fondo se veían las imágenes que retrataban el relato, una de ellas que publicó la cuenta de Instagram @gossipeame.

“Claro porque las otras veces se los vio a todo juntos, tomando mate, y esta vez no”, intervino Laura Ubfal.

Y cerró: “Esta vez estaban, por un lado, Icardi y la China, con Magnolia; y por el otro lado, estaba Rufi, que estaba jugando al hockey. Por eso, ambos papás estuvieron acompañando a Rufina”.

ASEGURAN QUE LA CHINA CANCELÓ DE FORMA SORPRESIVA SU VIAJE A TURQUÍA CON MAURO ICARDI: LOS POSIBLES MOTIVOS

Luego de mostrarse muy felices desde que comenzaron su historia de amor, los rumores sobre la posibilidad de que Mauro Icardi y Eugenia “la China” Suárez se instalen en Turquía (donde el futbolista se desempeña en el equipo Galatasaray) no tardaron en llegar.

Y si bien todo indicaba que la parejita estaba haciendo todos los preparativos pertinentes para que esto se lleve a cabo, en las últimas horas se conoció que la actriz y cantante finalmente no se instalaría en Estambul.

Al parecer, Eugenia tiene varios compromisos laborales en Argentina (por ejemplo, en agosto se estrenará En el barro, el spin off de El Marginal) y eso estaría dilatando su partida hacia otro país, tal como lo publicó eltrecetv.com.

Foto: Instagram (@sangrejaponesa)

Hasta el momento,no se sabe si esto es temporalo si la China, definitivamente, se quedará en su país natal y viajará cuando pueda al lugar donde su novio debe retomar sus tareas.