Si bien se muestran muy felices en las redes sociales, la historia de amor de Mauro Icardi y Eugenia “la China” Suárez tendría sus primeros conflictos.

Así lo dio a conocer Cora Debarbieri en A la tarde: “Hay algunas incomodidades en el círculo íntimo de la China Suárez. Ella es una persona muy amigable, que tiene mucho entorno… ¿o tenía? Bueno, no sé. Y de alguna manera, ese entorno que la acompañaba en las buenas y en las malas, al día de hoy, uno lo busca y no lo encuentra”, comenzó diciendo.

“A este entorno los ha llevado a viajes, han participado de Navidades, Año Nuevo, cumpleaños y eventos especiales. Desde que Mauro entró en la vida de la China Suárez, las cosas comenzaron a cambiar, y cambiaron tanto que el entorno no está”, agregó la panelista.

Foto: Instagram (@mauroicardi)

“Al parecer, Mauro Icardi le habría expresado a la China ciertas incomodidades respecto a algunas personas de su círculo más íntimo. Su booker, Carolina Nolte y su peluquero, amigo y compañero de toda la vida, Juan Manuel Cativa, brillan por su ausencia en el último tiempo de la vida de la actriz. La última vez que se los vio juntos en un evento familiar fue en Pascuas”, siguió.

Y cerró, contundente: "Quizás Mauro le expresó a la China sus ganas de tener más intimidad, momentos más privados entre ellos. El problema es que, con sus anteriores parejas, esto no ocurría porque la China seguía siendo ella y no le imponían condiciones. En esta oportunidad, al parecer, ella estaría aceptando cosas que antes no aceptaba”.

Cora Debarbieri: “Al parecer, Mauro Icardi le habría expresado a la China ciertas incomodidades respecto a algunas personas de su círculo más íntimo“.

IVANA ICARDI OPINÓ DEL NOVIAZGO DE SU HERMANO CON LA CHINA SUÁREZ Y DISPARÓ SIN FILTRO CONTRA WANDA NARA

Una vez más, Ivana Icardi respondió las consultas de sus seguidores y no le esquivó a las preguntas sobre la historia de amor de su hermano Mauro con Eugenia “la China” Suárez. Además, disparó sin filtro contra su excuñada, Wanda Nara.

“Hola, Ivana. ¿Vas a conocer a la China? Ella le hace muy bien a tu hermano", fue el comentario que le hizo llegar un usuario. A lo que Ivana se sinceró en Instagram Stories: “Todo a su tiempo. Ya lo resumo aquí porque hay miles de preguntas sobre esto”, comenzó diciendo.

“Claro que tengo ganas de conocerla, ella ya lo sabe. Y sí, le está haciendo MUY bien”, agregó, dejando en claro sus deseos de estar cara a cara con la actriz y cantante.

Foto: Captura de Instagram Stories (@ivannaicardi) Por: Fabiana Lopez

Asimismo, en el mismo posteo, la hermana del futbolista fue a fondo contra Wanda: “Siempre dije que la mirada de mi hermano durante estos años atrás, era de tristeza e incomodidad”, lanzó.

Y cerró, sin vueltas: “Me alegro que se apoyen, porque con la cantidad de barbaridades que se inventan y lo que ha vivido todos estos meses, no se lo deseo a nadie”.

¡Clarito!