Al escándalo entre Wanda Nara y Mauro Icardi se sumó la hermana de él, Ivana Icardi, quien fulminó públicamente a la conductora, lo que la llevó a -según Juan Etchegoyen- darle un ultimátum.

“Ivana Icardi reapareció en la escena por todo el problemón judicial que tiene Wanda Nara con Mauro Icardi. Ella es picante en redes y me cuentan que Wanda se cansó de esto. Los tuits de esta semana colapsaron a la conductora de Bake Off que le dio un ultimátum porque si no le iniciará acciones legales”, aseguró en Mitre Live.

Wanda le habría mandado un letal mensaje a Ivana. Foto: @wanda_nara

“Wanda colapsó y le escribió directamente. Veremos cómo sigue todo, pero me dicen que Wanda se enojó bastante y, si Ivana no para, podría denunciarla en los próximos días”, siguió el comunicador, antes de revelar el supuesto mensaje de Wanda a Ivana.

¿QUÉ LE HABRÍA DICHO WANDA NARA A IVANA ICARDI?

Juan Etchegoyen reveló el letal mensaje que Wanda Nara le habría mandado a Ivana Icardi.

“‘Si no parás te voy a denunciar, no te lo digo más’”.

“‘Si no parás te voy a denunciar, no te lo digo más’ y ahí Ivana le habría dicho que en sus redes sociales puede poner lo que quiera”, contó el comunicador.