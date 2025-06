Una vez más, Ivana Icardi dejó en claro el cambio que se dio en su relación con su hermano Mauro desde que se separó de Wanda Nara y comenzó una nueva relación con Eugenia “la China” Suárez.

Así lo explicó la propia hermana del futbolista en el videopodcast español ‘En todas las salsas’, que transmite la plataforma de Mediaset Mt Mad: “Mauro me felicitó por mi cumpleaños después de mil años. Los dos me felicitaron, él y la China. Me mandaron un mensaje”, comenzó diciendo.

“Mauro no me felicita yo creo que desde que cumplí, no sé, 19 años”, agregó, remarcando la distancia que había en su vínculo con el deportista desde hace más de una década, y que de a poco empieza a recomponerse.

Foto: Instagrm (@Ivannaicardi)

“Yo creo que la China va a unir (a la familia) y es una chica muy familiar también. Como que le encantan las reuniones, estar juntos. Wanda era como ‘ésta es mi familia’”, cerró Ivana, sin ocultar lo que piensa de su exnuera.

IVANA ICARDI OPINÓ DEL NOVIAZGO DE SU HERMANO CON LA CHINA SUÁREZ Y DIPARÓ SIN FILTRO CONTRA WANDA NARA

Una vez más, Ivana Icardi respondió las consultas de sus seguidores y no le esquivó a las preguntas sobre la historia de amor de su hermano Mauro con Eugenia “la China” Suárez. Además, disparó sin filtro contra su excuñada, Wanda Nara.

“Hola, Ivana. ¿Vas a conocer a la China? Ella le hace muy bien a tu hermano", fue el comentario que le hizo llegar un usuario. A lo que Ivana se sinceró en Instagram Stories: “Todo a su tiempo. Ya lo resumo aquí porque hay miles de preguntas sobre esto”, comenzó diciendo.

“Claro que tengo ganas de conocerla, ella ya lo sabe. Y sí, le está haciendo MUY bien”, agregó, dejando en claro sus deseos de estar cara a cara con la actriz y cantante.

Foto: Captura de Instagram Stories (@ivannaicardi) Por: Fabiana Lopez

Asimismo, en el mismo posteo, la hermana del futbolista fue a fondo contra Wanda: “Siempre dije que la mirada de mi hermano durante estos años atrás, era de tristeza e incomodidad”, lanzó.

Y cerró, sin vueltas: “Me alegro que se apoyen, porque con la cantidad de barbaridades que se inventan y lo que ha vivido todos estos meses, no se lo deseo a nadie”.

¡Clarito!