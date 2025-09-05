Con la cuenta regresiva hacia su casamiento ya en marcha, Nicolás Cabré y Rocío Pardo decidieron regalarse una pausa romántica en medio de sus compromisos laborales.

El destino elegido fue Los Ángeles, California, donde la pareja disfrutó de unos días a solas recorriendo los rincones más emblemáticos de la ciudad.

En las redes sociales, ambos compartieron imágenes de su estadía en escenarios icónicos, como el muelle de Santa Mónica, donde se dejaron ver cómplices y enamorados durante un atardecer de postal.

En una de las fotos más comentadas, Rocío besa en la mejilla a Cabré mientras él sonríe con el mar de fondo, una escena que rápidamente se llenó de mensajes de apoyo y buenos deseos para los futuros esposos.

CABRÉ Y ROCÍO PARDO POR LOS ÁNGELES

La escapada no solo incluyó paseos por la costa, sino también recorridas por las avenidas de palmeras y los clásicos paisajes urbanos que convierten a Los Ángeles en la ciudad del cine.

Nicolás Cabré y Rocío Pardo viven su amor en Los Ángeles antes de la boda | Créditos Instagram Nicolás Cabré

En cada registro, Cabré y Pardo se mostraron relajados, espontáneos y en plena sintonía, reforzando la imagen de pareja consolidada que vienen compartiendo en los últimos meses.