Después de anunciar su compromiso, Nico Cabré y Rocío Pardo decidieron dar un paso más en su vida en pareja: mudarse juntos a una propiedad que refaccionaron por completo.

En sus redes sociales compartieron imágenes de las remodelaciones y la decoración de su nueva casa, un proyecto que vienen mostrando en distintas etapas.

En esta oportunidad, la pareja dejó ver uno de los ambientes más esperados: la cocina totalmente renovada. El espacio, amplio y luminoso, fue diseñado bajo un concepto moderno y minimalista, donde predominan los tonos neutros que aportan calidez y elegancia.

Rocío Pardo y Nicolás Cabré

LOS DETALLES DE LA CASA DE NICOLÁS CABRÉ Y ROCÍO PARDO

Entre los detalles que más llaman la atención, se encuentra una gran isla central color beige, con vetas que evocan al mármol, pensada no solo como superficie funcional para cocinar, sino también como punto de encuentro para mates, charlas y celebraciones con familia y amigos.

El ambiente se completa con muebles blancos, revestimientos de madera en las paredes y luces empotradas que generan una iluminación armoniosa. Una mezcla que convierte a la cocina en un espacio acogedor y versátil, reflejo del estilo que la pareja eligió para su nuevo hogar.