A menos de dos meses de dar el “sí”, Nicolás Cabré y Rocío Pardo atraviesan uno de los momentos más felices de su historia de amor.

La pareja confirmó que su casamiento será el 6 de diciembre en Córdoba, en una exclusiva estancia del Valle de Punilla, cerca de Villa Carlos Paz, donde planean una celebración de tres días rodeados de familia y amigos.

Antes de regresar a la Argentina para ultimar los preparativos, Cabré y Pardo decidieron tomarse unos días en Miami, disfrutando del sol, el descanso y la complicidad que los caracteriza. En sus redes sociales, ambos compartieron un carrusel de fotos que reflejan su conexión y la felicidad que viven en la previa del gran día.

Nicolás Cabré y Rocío Pardo, amor y relax en Miami antes de su casamiento en Córdoba. Crédito: Instagram

LAS PRE LUNA DE MIEL DE NICOLÁS CABRÉ Y ROCÍO PARDO

En una de las imágenes, se los ve sonrientes frente a la cámara: Rocío con una bikini rosa de detalles claros y Cabré sin remera, posando bajo la sombra de los árboles y con las sillas de playa de fondo. Otra foto íntima, tomada en la habitación del hotel, muestra a Rocío en la cama con el celular en la mano y al actor a su lado, despeinado y con una remera blanca, en una escena cotidiana y amorosa.

También hubo lugar para retratos individuales: Rocío Pardo compartió una selfie con una sombrilla rosa viejo y una palmera de fondo, mientras que Cabré posó con una sonrisa tímida, luciendo una remera blanca con estampado floral, acompañado —como no podía ser de otra manera— por un mate y un termo, demostrando que la pareja lleva la tradición argentina incluso en sus viajes.