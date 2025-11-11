Nicolás Cabré y Rocío Pardo se casarán el viernes 5 de diciembre en Córdoba, y la cuenta regresiva se vive a pura emoción en la familia. Pero en las últimas horas, la protagonista fue Rufina, la hija del actor, que demostró el lazo especial que la une a la futura esposa de su papá.

La pequeña acompañó a Rocío en la esperada prueba de vestido de novia y todo quedó registrado en un video que la bailarina compartió en sus redes sociales. “Un día muy especial, con personas que amo”, escribió Rocío, dejando en claro lo importante que fue la jornada para ella.

Foto: Instagram

Antes de llegar al atelier, Rocío, Rufina y Camila (hermana de la novia) arrancaron el día con un desayuno y hasta se dieron el gusto de buscar un postre porque llegaron demasiado temprano. “Ansiosas”, confesó Rufina entre risas, mostrando la alegría y la expectativa que se vive en la previa del casamiento.

LA REACCIÓN DE LA CHINA SUÁREZ AL VER LA COMPLICIDAD DE RUIFINA CABRÉ CON ROCÍO PARDO

El momento más divertido del video fue cuando las invitadas vieron a Rocío con su look de novia por primera vez: las caras de sorpresa y emoción lo dijeron todo. La música elegida para el clip fue de “Guerra de novias”, la película que retrata casamientos soñados, y el clima fue de pura felicidad.

No solo Rocío tuvo su prueba de vestido: Rufina también eligió su look para el casamiento de su papá, aunque prefirió mantener el misterio y no adelantar nada. En las redes, Nicolás Cabré reaccionó con corazones, dejando ver la ansiedad y el amor que siente por su familia en este momento tan especial.

Rocío Pardo y Rufina Cabré, súper cómplices en las redes (Foto: Instagram)

La buena onda entre todos quedó a la vista cuando la China Suárez, mamá de Rufina, le escribió a Rocío: “Gracias por ser tan buena con Rufi siempre”. La bailarina siempre se mostró muy cercana a la niña y el vínculo entre ambas se fortaleció aún más en la previa de la boda.

