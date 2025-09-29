Yanina Latorre reaccionó con dureza al vivo que China Suárez hizo junto a su hija Rufina Cabré apenas llegó a Turquía. No solo puso en duda sus palabras, sino que la criticó sin filtros.

En ese fragmento del live, Eugenia habló con Rufi sobre el hate y aseguró que nada de lo que se dice sobre ella es cierto.

Activa en X, la conductora de SQP y panelista de LAM opinó: “A ver, el hate está mal, la cancelación también. Pero, ¿es necesario este video? ¿Exponer así a la niña? Si no le importa, ¿para qué lo explica? Después dice que no es mediática”.

“¿No puede tener una conversación con su hija sin grabarla? Se victimiza y la nena se la ve triste. Después se queja de los medios”, disparó Yanina, en pie de guerra con Suárez desde el estallido del Wanda Gate.

Foto: redes sociales

CHINA SUÁREZ HABLÓ DEL HATE EN REDES Y RUFINA CABRÉ LA DEFENDIÓ

La actriz hizo un vivo en TikTok con su hija Rufina Cabré, en el que habló de la agresión que recibe en redes sociales, luego de que la adolescente le pidiera que subiera el video que habían hecho a una historia para que no la burlen ni ataquen.

“No te tiene que importar que me hagan burla. Yo me cago de risa. Me hacen burla desde que tengo quince años, siempre”, le dijo Eugenia a su hija.

“No es importante lo que digan los demás, la gente que no conoce. Pensá que eso no va a desaparecer: el hate, la gente que pone cosas feas. Lo importante es que nosotras tenemos buena comunicación”.

Foto: redes sociales

Acto seguido, Rufina defendió a su mamá de los odiadores seriales en las redes: “¿Para qué tiran hate si no saben ni quién es?”.

“Es una mamá buena, una persona buena. Y todo lo que dicen es mentira. Yo vivo con ella hace doce años y nada de lo que dicen es verdad. Así que no se crean cosas si no saben”, agregó Rufi, derritiendo de amor a la China Suárez.