La China Suárez partió de la Argentina con su hija Rufina Cabré el último jueves por la noche, tras 17 horas de vuelo se reencontó con Mauro Icardi en su casa de Turquía y compartió el momento en sus redes sociales.

La actriz y se mostró en la cama con el futbolista del Galatasaray, desnudos luego de un momento de intimidad. “Mi lugar seguro”, escribió la actriz junto al collage con imágenes en color y en blanco y negro.

El explosivo reencuentro de la China Suárez y Mauro Icardi (Foto: Instagram @sangrejaponesa).

Cabe recordar que Eugenia estuvo en el país para dejar a sus hijos con Benjamín Vicuña y se dedicó a visitar a sus más allegados. A los pocos días volvió a partir con la niña que tuvo con Nicolás Cabré y se muestran felices en redes.

LA REACCIÓN DE NICOLÁS CABRÉ CUANDO LE PREGUNTARON POR LA CHINA SUÁREZ Y SU HIJA

Tras su paso por Otro Día Perdido, los cronistas de los distintos medios esperaron a Nicolás Cabré y le consultaron acerca de la China Suárez y su hija en común , Rufina. El actor decidió no responder y solo contestó sobre su casamiento con Rocío Pardo.

Es que la actriz regresó a Turquía el último jueves por la noche junto a la adolescente y el productor decidió no hacer referencia al tema. “¿Cómo estás Nico, todo bien? ¿Ansioso? Falta menos para el casamiento", le consultó el cronista.

Nicolás Cabré se llamó a silencio ante las consultas sobre la China Suárez y Rufina (Foto: captura de eltrece).

“Bien todo bien, muy bien, divino, chau, cuidense”, dijo Nico. “¿El tema de Rufi en Turquía con la China?" , le consultó luego el movilero y Cabré subió rápidamente el auto que lo esperaba y se fue sin dar más declaraciones.

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.