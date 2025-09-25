La ausencia de la China Suárez a la declaración de personalidad Ciudadana ilustre de la moda de Natalia Antolín, su íntima amiga, cayó como una bomba para la diseñadora y Yanina Latorre blanqueó la magnitud del enojo.

“No faltó por mí, claramente. Sería una bolu... que no vaya por cruzarse conmigo. Me parece que la china es bastante más que eso, sino muestra que es una cag...“, contó la conductora de SQP.

Entonces recordó la cápsula que la empresaria hizo con la actriz: “A Natalia Antolin en el ambiente la quiere todo el mundo, es muy buena persona. De hecho con la China fue muy generosa”.

“El problema que tuvo Antolin por el que tuvo que dejar de hacer ropa con la China en 2023 es porque las celebridades empezaron a no querer usar sus prendas. (...) La China lo entendió. Trataron de retomar este año y tampoco hubo quórum”, continuó.

La decepción de Antolín con la China

“El entorno, sobre todo Natalia Antolin, está muy dolido. Dicen que le dio mucho, le dio familia, y que siente que la China la usó. Como ahora tiene plata, tiene a Mauro Icardi, vive en Estambul, avión privado y la mar en coche, la abandonó“, enfatizó en alusión a la madrina de Magnolia Vicuña.

Yanina Latorre argumentó el enojo de Natalia Antolín con la China Suárez.

“Natalia Antolin la recibió mucho en su casa de Carmelo; es madrina de uno de sus hijos; hay un vínculo, la bancó. Son familia. Entonces vos no podés no ir el día que la declaran ciudadana ilustre”, todo a menos de un mes de que hayan compartido vacaciones en juntas en Turquía.

“Los enojos de la China con Antolín son bolu... Por ejemplo, Natalia sube un reel de Pampita, que ahora lo tiene publicado en su marca, y ella la llama y se ofende. Invita a Zaira o le presta ropa a Zaira y se ofende”, cerró Yanina.