La China Suárez llegó a Argentina el viernes pasado para pasar junto a sus hijos diez días en los cuales podrá ponerse al día en lo referente a cuestiones personales y laborales, pero Flor de la Ve descubrió que le falló a su mejor amiga y la fulminó.

La conductora de Los Profesionales hundió a la China por haber pegado el faltazo al desfile de la diseñadora Natalia Antolín. “Ayer la nombraron a Natalia, que es muy buena gente y muy querida, Ciudadana ilustre de la moda y la China no apareció en el evento”, recordó Yanina Latorre en SQP.

“Lo que ayer se sintió, y saquemos lo comercial… Acá hablamos de amistad, de cariño, hablamos de acompañar a una figura como Natalia… Estaba Eva de Dominici, Cristina Pérez, las modelos más importantes de la Argentina, Julia Calvo, Nicole Neumann y su hermana Gegé”, señaló Flor en Los Profesionales.

FLOR DE LA VE FULMINÓ A LA CHINA SUÁREZ POR NO ACOMPAÑAR A LA MADRINA DE SU HIJA EN UN EVENTO MUY ESPECIAL

“Todas las mujeres que acompañaban en este evento lo hacían de corazón. No lo hacen por la marca sino por gratitud”, agregó la conductora. “En este país es apoyar a la industria nacional y apoyar a una amiga”, dijo Flor, en referencia a Antolín, madrina de uno de los hijos de la China.

En un móvil con SQP, De La Ve contó que “muchos la esperaban”, y negó que la China hubiera faltado porque entre los presentes estaba Anita Espasandín, la novia de Benjamín Vicuña, con quien la actriz está en guerra desde el tremendo posteo de “El padre del año”.

“En otro evento estuvo invitada Zaira y Wanda, y si bien hubo un enojo, ella fue”, dijo Flor. “Es amiga y comadre, porque Antolín es madrina de una de sus hijas. (…) Natalia no lo dijo porque estaba muy contenta, pero sí muchos se preguntaban por qué no estaba. ¿Cómo no va a estar?”, cerró la conductora.

