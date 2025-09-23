La polémica entre la China Suárez y Yanina Latorre sumó un nuevo capítulo explosivo. Todo estalló cuando la actriz la acusó de volver a exponer detalles privados de su vida, esta vez mostrando la entrada y el auto de su nueva casa en Argentina.

La situación se desató después de que la China compartiera en sus historias de Instagram una imagen del patio de su flamante hogar.

Minutos más tarde, Yanina Latorre tomó la posta en televisión y no solo habló de la mudanza de la actriz, sino que fue más allá: “Arrancó la mudanza de la nipona a San Jorge. Se apersonó con su auto en la casa que había señado y después llegó el camión de mudanza”, relató la panelista, mostrando imágenes de la entrada y el vehículo de la China.

La respuesta de la China Suárez a Yanina Latorre en Instagram

El fuerte descargo de la China Suárez: “Te seguís c... en 3 menores de edad”

La reacción de la actriz no tardó en llegar. Visiblemente molesta, la China Suárez publicó un duro mensaje en sus redes sociales, donde recordó un episodio de inseguridad que vivió tras una filtración anterior.

“En 2023 esta mujer publicó la dirección de mi casa, adjuntado foto y dirección. A la semana entró un grupo comando al barrio, a dos casas los ataron y robaron preguntando cuál era la casa de la China Suárez. Sigue sin aprender. Ahora también publica el auto para que quede bien clarito. Te seguís cagando en 3 menores de edad, después de haber llorado públicamente pidiendo respeto por tus hijos”, disparó la pareja de Mauro Icardi.

La China Suárez dejando a sus hijos con Benjamín Vicuña (Foto: captura de América).

Cabe recordar que la China Suárez mantiene un juicio por daños y perjuicios contra Yanina Latorre, Ángel de Brito y la productora Mandarina, a raíz de filtraciones y comentarios sobre su vida privada y la de su familia.

La respuesta de Yanina Latorre: “Me tienen podrida”

Yanina Latorre le respondió a la China Suárez en X

Lejos de quedarse callada, Yanina Latorre recogió el guante y le contestó a la China a través de un tuit en X.

“Esta caradura. Otra que expone toda su vida. Muestra casas, autos, expone fotos, videos de sus casas. Que alguien le avise que el auto sale en todas sus notas y que la patente no sé. Pero la culpable soy yo. Me tienen podrida”, escribió la panelista, redoblando la apuesta.