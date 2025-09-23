La China Suárez volvió a la Argentina el último fin de semana y logró burlar a la prensa en el aeropuerto, saliendo por otro sector. Sin embargo, los medios lograron encontrarla cuando llegaba a la propiedad de Benjamín Vicuña para dejar a sus hijos en común.

En Intrusos mostraron el momento en que la actriz y actual pareja de Mauro Icardi bajaba de su vehículo acompañada de su maquillador y una tercera persona, con los menores en sus brazos y se la escucha decir a la persona que esperaba a los nenes en la puerta de la casa: “Yo la entro”.

El cronista le consultó acerca de la polémica de la escolarización en Turquía y ella decidió guardar silencio. No fue el caso del actor, quien se expresó molesto ante los medios de comunicación por el cambio de rutina de sus niños con Eugenia establecida en Estambul.

QUÉ DIJO BENJAMÍN VICUÑA TRAS EL REGRESO DE LA CHINA SUÁREZ Y SUS HIJOS A LA ARGENTINA

En una entrevista para LAM, Benjamín Vicuña rompió el silencio y habló indignado de la escolarización de sus hijos en Turquía: "Se dio una situación, pero de esto no tenemos que seguir hablando porque la verdad que es muy injusto para todos".

“Es algo que yo traté de preguntarle al abogado, la verdad que es todo muy surrealista. No tuvimos respuesta, no tuvimos una notificación. Efectivamente, cambiaron la rutina de los chicos por algo, no soy tonto, me di cuenta, pero mis hijos quedaron en un lugar incómodo y tampoco los voy a sacar de mentira a verdad ni mucho menos”, dijo sin filtros el actor.

Entonces, Benjamín explicó qué medidas tomó para no estresar más a los menores: “Para no instalar un estrés para los chicos le pedí a los abogados, como personas adultas, que se comunicaran y se entendieran y no hubo respuesta en más de una semana, entonces ahora tuvo que pasar esto que en realidad es muy desagradable".

