“La marca eligió a Pampita y dejó de contratar a la China”, leyó el Pollo Álvarez mientras la producción de la Jaula de la Moda ponía al aire imágenes del desfile de Carolina Herrera en España al que fue invitada a participar Pampita, pero en donde la China estuvo ausente.

“Cuando digo la elección, a ver, la verdad que ninguna de las dos es imagen de marca. Porque la marca de afuera decide contratar a gente de distintos países, en este caso a Argentina, y dice ‘A ver, que venga Valeria Mazza, que venga María Becerra como ícono de la juventud y en el perfil de lo que es Pampita, está la China. Es decir, el perfil que eligieron es Pampita”, señaló el conductor.

Pampita y la China Suárez (Fotos: capturas Ciudad Magazine)

“Pampita ya era embajadora de Carolina Herrera, pero esta temporada lo que llamó la atención es que volaron a la China. No que esté Pampita, porque Pampita ya venía haciendo cosas”, acotó Fabián Paz. “¿La volaron?”, dudó el Pollo, a lo que Medina Flores le señaló: “Sí. Ahí no estuvo”.

“¿Qué tal si no pudo ir?”, insistió el Pollo, pero Medina Flores y Paz le contestaron al unísono: “No, no fue invitada”. “Es algo más que su belleza, porque bellas son. Las dos son bellísimas, son una más linda que la otra, pero tiene que ver con la imagen, que para ellos es importante”, agregó Fabián Medina Flores.

“Es una marca además que claramente tiene sus valores y no es belleza esto, es el todo. Estamos tratando de celebridades, no modelos”, señaló el Pollo. “Y la influencia también que tienen sobre las mujeres, el impacto, ¿no?, de ser referentes también”, agregó Milagros Schmoll.

“Yo estoy seguro que para el perfume es muy probable que vuelva a estar, porque ahí hay otra comunicación. Esto es otra cosa porque ellos no quieren ni un comentario negativo, ni uno”, aseguró Fabián Medina Flores, sobre la elección de las modelos en la vestimenta de Carolina Herrera.

