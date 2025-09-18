En las últimas horas se conoció el fuerte malestar de Benjamín Vicuña cuando Ángel de Brito contó que el actor se enteró a través de las redes sociales y no por la China Suárez, de que sus niños fueron escolarizados en Turquía.

Con un nuevo conflicto legal en puerta luego del recordado posteo incendiario de la China hacia Benjamín titulado “El padre del año”, muchos panelistas especularon durante el día con que la actriz podría no enviar a Magnolia y a Amancio de regreso a su país en la fecha estimada (viernes 19 de septiembre) aunque Yanina Latorre tiene otra versión.

Fotos: Instagram (@benjaminvicuna.ok y @sangrejaponesa)

“Ellos tienen un acuerdo firmado hace mucho, donde todo es de a dos”, dijo la conductora, que coincidió en que los niños tengan colegio en los dos países si van a estar “yendo y viniendo cada 20 días”. “Icardi está haciendo lo mismo que él denuncia de Wanda, que cuando trajo a sus hijas acá acá las escolarizó sin permiso”, agregó.

Leé más:

La reacción de Wanda Nara al enterarse de que los hijos de la China Suárez van al colegio en Turquía

YANINA LATORRE ASEGURA QUE LOS HIJOS DE LA CHINA SUÁREZ Y BENJAMÍN VICUÑA REGRESARÁN A ARGENTINA

“Benjamín se enteró esta mañana por la historia de la China, que es provocadora”, señaló Yanina. “Él no quiere poner piedras en el camino, pero se está sintiendo un boludo porque en el fondo te da como un pánico de que un día no vuelvan”, agregó algunos segundos después.

“Mañana tienen que estar volviendo a Buenos Aires. Solamente pedimos sentido común”, aseguró Yanina, leyendo un mensaje del abogado de Vicuña. “Pero además le puede jugar en contra”, acotó Nancy Duré.

Fotos: Instagram (@sangrejaponesa, @benjaminvicuna.ok)

“Porque si ella incumple con lo que tiene acordado. puede pasar que después le saquen el poder para poder llevar a los chicos allá. O sea, puede ser peor incluso”, señaló la periodista. “Para ella esto es como un precedente, como decís vos, para sacarle el poder”, coincidó Yanina.

“Yo considero que los chicos debieran vivir acá, y que ellas tendrían que venir y sacrificarse porque no puede ser que ella esté con el novio, feliz, y mañana esté subiendo historitas a TikTok, mientras los pibes vienen. Mañana tienen que viajar de Estambul a Buenos Aires. Son horas y horas, jet lag… Los sacrificás mucho”, cerró Yanina Latorre.

Leé más:

Benjamín Vicuña, en pie de guerra con la China Suárez por Amancio y Magnolia: la palabra del abogado del actor

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.