Yanina Latorre, fiel a su estilo filoso, soltó en pleno aire de LAM una hipótesis que involucra a Mauro Icardi en los ataques mediáticos de la China Suárez, quien regresó a la Argentina y ya generó polémica en el mundo del espectáculo.

“En realidad el gestor de todo es Icardi, y es muy parecido el modus operandi de la China, cuando ella me putea para mí escribe Mauro”, disparó la panelista, generando revuelo en el estudio.

Entonces, explicó por qué tiene esa teoría: “Un día Wanda Nara me dijo a mí ‘todo esto era pergeñado por él”.

Por su parte, Laura Ubfal reforzó los dichos de su compañera: “Dicen que Icardi es el mejor alumno de Ana Rosenfeld porque aprendió todo de ella de la gestión Maxi López y está aplicado con Vicuña todo lo que aprendió”.

QUÉ DIJO BENJAMÍN VICUÑA TRAS EL REGRESO DE LA CHINA SUÁREZ Y SUS HIJOS A LA ARGENTINA

En una entrevista para LAM, Benjamín Vicuña rompió el silencio y habló indignado de la escolarización de sus hijos en Turquía: "Se dio una situación, pero de esto no tenemos que seguir hablando porque la verdad que es muy injusto para todos".

“Es algo que yo traté de preguntarle al abogado, la verdad que es todo muy surrealista. No tuvimos respuesta, no tuvimos una notificación. Efectivamente, cambiaron la rutina de los chicos por algo, no soy tonto, me di cuenta, pero mis hijos quedaron en un lugar incómodo y tampoco los voy a sacar de mentira a verdad ni mucho menos”, dijo sin filtros el actor.

Entonces, Benjamín explicó qué medidas tomó para no estresar más a los menores: “Para no instalar un estrés para los chicos le pedí a los abogados, como personas adultas, que se comunicaran y se entendieran y no hubo respuesta en más de una semana, entonces ahora tuvo que pasar esto que en realidad es muy desagradable“.

