Desde que está en Turquía con Mauro Icardi, la China Suárez mostró imágenes de su relajado día a día.
Esta vez, subió fotos junto con Rufina, Magnolia y Amancio en las playas de Estambul. En ellas se aprecia la felicidad en los rostros, abrazos, sonrisas y un paisaje impactante.
Por otro lado, entre las instantáneas compartidas aparece Marcela Riveiro, madre de la actriz.
LA CHINA SUÁREZ EN LA PLAYA
Eugenia Suárez se mostró relajada con una malla de dos piezas animal print y expuso la complicidad con sus niños.
Además, se apreció en las imágenes la belleza del paisaje, con un mar azul, un cielo despejado y una bandera turca sobre una formación rocosa.