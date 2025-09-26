Eugenia “la China” Suárez volvió a dar que hablar en las últimas horas después de que Pochi, la panelista de Puro Show, compartiera en sus redes una foto muy especial de la actriz junto a Rufina, la hija que tuvo con Nicolás Cabré, antes de regresar a Turquía.

En el programa que conducen Matías Vázquez y Pampito por eltrece, contaron que Eugenia llegó el sábado a Buenos Aires y en menos de una semana ya emprendió la vuelta: “La China se fue anoche, a las 23.55, después de unos días muy movidos. Seguramente el viaje tuvo que ver con traer a los chicos de vuelta a Turquía”, detallaron.

Además, revelaron que la encargada de acompañar a los niños en este retorno será la madre de la China, y no la joven en primera persona: “Los chicos vuelven con la mamá de la China, no es que ella los viene a buscar directamente”, aseguraron.

Foto: Captura (eltrece)

Por último, en el ciclo dejaron en claro que Amancio y Magnolia, los pequeños que Suárez tiene con Benjamín Vicuña, están en Uruguay con el padre y que vovlería a Estambul en los próximos días.

“La China se fue anoche, a las 23.55, después de unos días muy movidos. Seguramente el viaje tuvo que ver con traer a los chicos de vuelta a Turquía”.

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.

BENJAMÍN VICUÑA, EN PIE DE GUERRA CON LA CHINA SUÁREZ POR AMANCIO Y MAGNOLIA

Un nuevo capítulo en la relación entre Benjamín Vicuña y Eugenia “la China” Suárez salió a la luz tras un explosivo posteo que compartió Ángel de Brito en las redes sociales.

El conductor de LAM contó que el actor chileno se enteró por las redes sociales que sus hijos habían sido escolarizados en Turquía (país en el que está instalada Eugenia con su pareja, Mauro Icardi), sin que él fuera notificado.

“Nosotros nunca fuimos informados de la escolarización de los chicos. Es un tema muy importante, un derecho que tienen ambos progenitores y que, tal como es habitual, fue acordado contractualmente que se decida conjuntamente”, explicó Máximo Pitrachi, abogado de Vicuña, tal como lo informó De Brito.

Foto: Captura de X (@AngeldebritoOk) Por: Fabiana Lopez

La revelación generó gran revuelo, ya que deja en evidencia un nuevo conflicto legal y personal entre los padres de Magnolia y Amancio, que en el último tiempo ya venía atravesando fuertes tensiones en torno a la crianza y residencia de los hijos que tienen en común.

¡Tremendo!