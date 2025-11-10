Después de semanas de angustia y espera, Benjamín Vicuña finalmente se reencontró con sus hijos Magnolia y Amancio. Los chicos habían estado en Turquía junto a su mamá, la China Suárez, y el regreso a la Argentina se vivió con una mezcla de alegría y alivio para el actor.

Las imágenes a las que accedió Ciudad Magazine muestran el momento exacto en el que Vicuña, visiblemente emocionado, levanta a sus hija Magnolia en brazos antes de entrar a su casa en compañìa de la baby sitter, que lleva a Amancio a upa. El reencuentro fue pura ternura y no pasó desapercibido para nadie.

A comienzos de mes, el actor chileno había contado el dolor que sentía por la distancia con Magnolia y Amancio. “No los veo hace más de 40 días… es una situación que me toca vivir. No es el ideal, pero lo estoy enfrentando con madurez y con amor hacia ellos”, confesó en una entrevista con Chilevisión.

La tristeza de Vicuña quedó en evidencia en cada palabra: “Es muy triste… me cuesta asimilarlo, porque me parece una decisión muy drástica. Hablamos todos los días, pero lo más importante es que los extraño muchísimo”.

Benjamín Vicuña se reencontró con sus hijos (Foto: Movilpress)

LA ALEGRÍA DE BENJAMÍN VICUÑA AL PODER REENCONTRARSE CON SUS HIJOS TRAS SEMANAS SIN VERLOS

El actor también remarcó que la situación le parecía injusta, pero sobre todo por sus hijos: “Sí… pero no por mí, por mis hijos. Es complicado, trato de asimilar y administrar algo nuevo que no estaba en mi radar”.

Sobre la relación con la China Suárez, actual pareja de Mauro Icardi, Vicuña fue claro: “Cuando dos adultos no se ponen de acuerdo en algo tan básico como el lugar donde viven los hijos, no es un pequeño problema, es uno grave”.

A pesar de todo, el actor reconoció el rol de la mamá de sus hijos: “Mis hijos merecen estar con su mamá, porque Eugenia es una buena madre. También creo que deben estar con sus hermanos, en su colegio, en la Argentina”.

En medio de la tensión, la China Suárez y Benjamín Vicuña habrían llegado a un acuerdo para garantizar la paz familiar al menos hasta marzo. Aunque durante mucho tiempo mantuvieron una relación cordial, todo se complicó después de que la actriz publicara un duro comunicado cuestionando el rol de Vicuña como papá.

Según trascendió, uno de los puntos clave del acuerdo sería no dar notas ni hablar públicamente del tema, algo que, según los allegados, le corresponde especialmente a Vicuña, ya que suele estar más expuesto a la prensa.

Otro aspecto importante es que empezaron a tener contacto vía chat, algo que estaba completamente cortado. De a poco, la comunicación se fue restableciendo, aunque todavía es limitada.

Por ahora, la prioridad de ambos parece ser el bienestar de Magnolia y Amancio, y el reencuentro de los chicos con su papá es una muestra de que, a pesar de las diferencias, el amor por los hijos está por encima de todo.