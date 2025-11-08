La China Suárez vuelve a la Argentina la semana entrante según informó Guido Záffora en El Diario de Mariana, visita que podría tener un capítulo clave en la relación familiar: los abogados de ambas partes estarían intentando que la actriz y Benjamín Vicuña se reúnan durante la estadía en Buenos Aires.

“Van a intentar que Vicuña y La China se encuentren, charlen, se pongan de acuerdo, limen asperezas si pueden”, contó el periodista en el programa de América sobre la pareja de Mauro Icardi y el actor, aunque reconoció que “hay cosas que son irreconciliables”.

Sobre la inminente llegada de Eugenia al país, el panelista detalló: “La China Suárez llega la semana que viene, tiene una rueda de prensa con Disney porque va a estrenar La Hija del Fuego. Viene con sus hijos menores, viene con Amancio y con Magnolia”.

EL TENSO IDA Y VUELTA DE LA CHINA SUÁREZ CON YANINA LATORRE

La China Suárez salió con todo al cruce de Yanina Latorre luego de que la conductora de El Observador criticara con dureza a Mauro Icardi y pusiera en duda su profesionalismo en el Galatasaray.

En su programa radial, Yanina había contado que en el club turco “estaban enojados” con el futbolista por haberse tomado vacaciones durante su recuperación, e incluso lo acusó de “boludear en Milán con la China” en lugar de rehabilitarse en Turquía.

La respuesta de la actriz no tardó en llegar y fue contundente. Desde su cuenta de X, Eugenia Suárez compartió un video en el que se ve a Icardi realizando un tratamiento intensivo en una clínica especializada en Milán, y acompañó la publicación con un mensaje directo a Latorre.

“Acá boludeando en Milán. Un viaje de 24 horas para ver al mejor fisio de Milán para mejorar su rodilla. 4 horas de tratamiento con un dolor que no te recomiendo. Yani, ¿no te cansás de hablar boludeces? Aún estoy esperando que nazcan los tres hijos que afirmaste de tus fuentes confiables”, escribió la actriz.

A lo que Yanina no se quedó callada y le respondió con su clásico estilo filoso: “Vivís boludeando. Seguís mirando cómo trabajo, Euge. Y los tres embarazos los pasó tu entorno para enloquecer a Wanda. Amo que tengas que responderme todo. ¡Andá a comprar carteras! Besis”.

