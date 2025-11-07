En medio de los rumores del pase de Mauro Icardi a un club italiano por sus intereses con la China Suárez de irse a vivir a Milán, Yanina Latorre le dio consejos de botinera a la actriz en su programa Sálvese Quién Pueda.
“Para ser futbolista hay que ser y también parecer, en medio de una negociación en Italia se filtró data, yo creo que ellos se quieren instalar en Milán definitivamente, se habla de casamiento a fines del 2026, la idea de ella es tener su familia y si vida ahí, quería la vida de Wanda completa”, analizó Juli Argenta en una nota.
Fue entonces cuando la conductora coincidió: “La banco, es verdad, a mí un día Wanda me llamó y me dijo ‘la China quiere ser yo’ y yo no le creía, pero es cierto porque está en Estambul, en el palco, y ahora quiere irse a vivir a Milán que es donde Nara tiene su casa y donde crio a sus hijos”.
Al final, Yanina le dio una recomendación a Eugenia: “Mi consejo para vos China desde el amor es... empezá a hacer que él juegue al fútbol, yo si fuera la China me quedo en Estambul, me pongo a comer comida turca y lo mando a entrenar y a trabajar, que es lo que hace cualquier botinera, la botinera cuida el botín, no está con los pétalos de rosa boludeando en Milán”.
HACE CUÁNTOS DÍAS NO VE BENJAMÍN VICUÑA A SUS HIJOS CON LA CHINA SUÁREZ
Benjamín Vicuña contó en una entrevista para un medio chileno hace cuántos días no ve a los hijos que tuvo con la China Suárez tras su partida a Turquía, donde están instalados con Mauro Icardi.
"No los veo hace más de cuarenta y tantos días. Fue una decisión muy drástica.Yo no lo decidí, pero lo acepté”, dijo y sobre los planes para el verano contó: “Voy a tomarme vacaciones con todos mis hijos, así que estoy ilusionado. Me estoy organizando para tener vacaciones, laburar y proyectar. Nos vamos a ir a Uruguay”.
