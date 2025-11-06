Mauro Icardi volvió a estar en el centro de la escena tras enviarle un mensaje hot a la China Suárez entre los miles de comentarios de su último posteo. El futbolista sorprendió a todos con un comentario subido de tono que no tardó en viralizarse y desató una ola de reacciones en las redes sociales.

Todo comenzó cuando la actriz compartió en sus redes sociales un video de la ficción La Hija del Fuego, donde se la veía montando a caballo. “Lo bien que montás”, escribió sin filtros el futbolista del Galatasaray, frase que no pasó desapercibida y rápidamente se viralizó.

El comentario hot de Mauro Icardi a la China Suárez (Foto: captura de Instagram/@sangrejaponesa).

En la misma línea, la actriz no dudó en responder el comentario provocador del delantero. “Tengo al mejor profesor”, contestó Eugenia Suárez con junto a un emoji “baboso” que acompañó la frase picante dedicada a su actual pareja.

La respuesta caliente de la China Suárez a Mauro Icardi (Foto: captura de Instagram/@sangrejaponesa).

HACE CUÁNTOS DÍAS NO VE BENJAMÍN VICUÑA A SUS HIJOS CON LA CHINA SUÁREZ

Benjamín Vicuña contó en una entrevista para un medio chileno hace cuántos días no ve a los hijos que tuvo con la China Suárez tras su partida a Turquía, donde están instalados con Mauro Icardi.

"No los veo hace más de cuarenta y tantos días. Fue una decisión muy drástica.Yo no lo decidí, pero lo acepté”, dijo y sobre los planes para el verano contó: “Voy a tomarme vacaciones con todos mis hijos, así que estoy ilusionado. Me estoy organizando para tener vacaciones, laburar y proyectar. Nos vamos a ir a Uruguay”.

