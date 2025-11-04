A pocos días del esperado estreno de “Hija del fuego: la venganza de la bastarda”, los fans de la China Suárez en Turquía realizaron un pedido desesperado a Disney+: que la serie se emita con subtítulos en turco para poder disfrutarla desde el país euroasiático, donde la actriz argentina cuenta con una enorme base de seguidores.

El mensaje, que se viralizó en redes, decía: “Debe emitirse en turco. Por favor, que se emita con subtítulos en turco para quienes estamos en Turquía”, reflejando el entusiasmo que despertó el proyecto internacional protagonizado por Eugenia “China” Suárez.

El desesperado pedido de los fans de la China Suárez en Turquía por su nueva serie “Hija del fuego”. Crédito: Instagram

DE QUÉ TRATA LA NUEVA SERIE DE LA CHINA SUÁREZ

La producción, que se estrenará el 19 de noviembre por Disney+, promete ser uno de los grandes lanzamientos del año.

El sur argentino se convierte en escenario de una historia de venganza, misterio y pasión, donde Suárez interpreta a Letizia, una mujer enigmática que llega a un pequeño pueblo de la Patagonia para ejecutar un plan meticuloso que cambiará la vida de todos sus habitantes.

La China Suárez en una escena de la serie. Foto: prensa Por: Consuelo Oppizzi

Producida por Adrián Suar y realizada por Kapow, “Hija del fuego” se sumerge en el género del thriller romántico, con una narrativa llena de giros, secretos y crímenes.

El elenco lo completan Diego Cremonesi, Eleonora Wexler, Joaquín Ferreira, Carlos Belloso, Pedro Fontaine, Antonella Costa, Jerónimo Bosia y Rallen Montenegro, entre otros.

Grabada entre San Martín de los Andes y locaciones de Buenos Aires, la serie consta de 22 episodios de 30 minutos, dirigidos por Jorge Nisco y Alejandro Ibáñez, y escritos por Leandro Calderone.