Eugenia “la China” Suárez volvió a marcar tendencia durante su estadía en Estambul, y esta vez lo hizo a través de un look de maquillaje que tomó inspiración directa de la estética turca.

La actriz compartió en sus redes una serie de fotos donde se la ve con un estilo que remite a las divas del cine otomano de mediados del siglo pasado, lo que no tardó en generar opiniones cruzadas entre sus seguidores.

La propuesta se vincula con una tendencia que circula desde hace meses en TikTok bajo el nombre Turkish Delight, un tipo de maquillaje que busca resaltar la mirada y los rasgos con una sensualidad suave, pero definida.

El maquillaje turco de la China Suárez: piel luminosa, cejas definidas y labios protagonistas | Créditos: Instagram @sangrejaponesa

EL MAQUILLAJE TURCO DE LA CHINA SUÁREZ

En el caso de la China, el foco principal está en la piel, que se muestra luminosa pero sin exceso de brillo. La base se trabaja con un acabado mate delicado y se incorporan puntos de luz estratégicos debajo de los ojos y en los pómulos para dar un aspecto fresco y uniforme.

El rubor, en tonos melocotón o rosa suave, se difumina de forma ascendente hacia las sienes para estilizar el rostro, mientras que el bronceador aporta calidez sin endurecer los rasgos.

Los labios también ocupan un rol central. La actriz optó por delinearlos con precisión para dar volumen y luego completó el look con tonos que van desde los nude intensos hasta los rosados naturales, logrando un efecto carnoso que remite a los estilos más románticos y clásicos de la región.

Pero el punto más fuerte son los ojos, verdaderos protagonistas de esta estética. Las sombras en tonos tierra, champaña o rosados se difuminan de manera delicada para crear una mirada almendrada, en combinación con delineados suaves en marrón o bronce que acentúan la forma sin generar dureza. El resultado es una mirada profunda, elegante y expresiva.