Fiel a su estilo filoso, Yanina Latorre volvió a apuntar con todo contra Eugenia “la China” Suárez, luego de que la actriz y cantante publicara en sus redes una foto ostentando el lujoso regalo que le hizo su pareja, Mauro Icardi.

Durante Sálvese Quien Pueda, la conductora no se guardó nada y lanzó una catarata de críticas hacia la ex de Benjamín Vicuña: “Hay que tener muy poca vida para acostarte arriba de una cartera de 13 mil dólares”, comenzó diciendo, visiblemente indignada.

El posteo de la China —en el que contaba que Icardi había mandado a fabricar el accesorio especialmente para ella— fue el detonante: “Explícame, ¿quién caraj... hace una foto así? Tenés que tener una vida tan miserable…”, insistió Yanina, sin vueltas.

Foto: Captura (América)

Entre risas y asombro, la periodista siguió desmenuzando el gesto de la actriz: “Wanda tenía razón”, remarcó. Y cerró, sin filtro: “La China siempre quiso tener su vida. Lo único que hace es copiarla”.

“Hay que tener muy poca vida para acostarte arriba de una cartera de 13 mil dólares”.

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.

BENJAMÍN VICUÑA, MUY TRISTE POR ESTAR LEJOS DE SUS HIJOS: “NO LOS VEO HACE MÁS DE CUARENTA DÍAS”

Benjamín Vicuña abrió su corazón y conmovió a todos al hablar del difícil momento personal que atraviesa. En un adelanto de su participación en Podemos Hablar (Chilevisión), el actor se mostró visiblemente afectado al referirse a la distancia con sus hijos Magnolia y Amancio, frutos de su relación con Eugenia “la China” Suárez.

“No veo a mis hijos hace más de cuarenta y tantos días”, confesó Vicuña, dejando en evidencia el profundo dolor que lo acompaña desde que los viajan seguido a Turquía donde vive la madre con su pareja, el futbolista Mauro Icardi.

“No es el ideal, pero lo estoy enfrentando con madurez, con amor hacia mis hijos, intentando creer que es algo temporal, que luego va a volver todo a la normalidad”, expresó con entereza, aunque sin poder ocultar la tristeza que lo invade.

Foto: Instagram (@benjaminvicuna.ok)

Vicuña fue sincero al admitir que le resulta muy difícil asimilar esta nueva realidad: “Es muy triste, es algo que me cuesta asimilar, porque me parece una decisión muy drástica”, atinó a decir.

Sobre su vínculo con la China Suárez, el actor no dudó en reconocer los conflictos que atraviesan: “No tengo una relación fluida con la madre de mis hijos. Esto generó una dinámica súper difícil, cuando dos personas adultas no se ponen de acuerdo en algo tan básico como la residencia... no es un problemita, es un problema grave”.

“No veo a mis hijos hace más de cuarenta y tantos días”.

A pesar de las diferencias, Vicuña dejó en claro que prioriza el bienestar de los niños: “Así y todo, como hombre maduro, termino cediendo que mis hijos estén con su mamá, porque Eugenia es una buena madre. También creo que mis hijos merecen estar con sus hermanos, en su colegio, en Argentina”.

Entre la tristeza y la esperanza, el actor chileno se aferra a un próximo reencuentro que ilumina su espera: el 29 de noviembre, Benjamín podrá celebrar su cumpleaños junto a Magnolia y Amancio.