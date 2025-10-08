Luego de los rumores de supuesto distanciamiento entre la China Suárez y Natalia Antolín, quien apareció en escena fue Anita Espasandín, quien saludó a la diseñadora por su cumpleaños, tras el posteo de la actriz.
La pareja de Benjamín Vicuña publicó una historia en la que se ve a Natalia brindando y celebrando con familiares y amigos un nuevo aniversario de su natalicio.
“Felicidad, Natalia Antolín”, escribió Anita, y acompañó su texto con dos emojis: un corazón y una carita festejando.
CHINA SUÁREZ Y NATALIA ANTOLÍN, ¿DISTANCIADAS?
Semanas atrás, Yanina Latorre había contado en Sálvese quien pueda (América TV) que la amistad entre la actriz y la diseñadora se habría enfriado.
Según la periodista, Antolín se habría sentido “usada” por Suárez y dolida por su ausencia en el acto donde fue reconocida como Ciudadana Ilustre de Buenos Aires, celebrado el pasado 24 de septiembre.
El entorno de la diseñadora, agregó Latorre, “quedó herido” porque Antolín siempre había acompañado a la China en momentos personales difíciles y hasta la recibió en su casa de Carmelo, Uruguay.
Sin embargo, Eugenia Suárez realizó un posteo para saludar por su cumpleaños a su amiga y madrina de Magnolia como si nada malo ocurriera entre ellas. Pero la historia no fue reposteada por la diseñadora.