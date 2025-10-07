En medio de los rumores de un quiebre en su amistad, Eugenia “la China” Suárez sorprendió a todos con un inesperado gesto hacia Natalia Antolín, la reconocida diseñadora y madrina de su hija menor, Magnolia (la hija que tiene con Benjamín Vicuña, con quien también tiene a Amancio).

A través de sus redes sociales, la actriz compartió un mensaje especial por el cumpleaños de Antolín, acompañado de fotos de momentos compartidos a lo largo de los años.

La publicación (que fue reposteada por Natalia) llamó la atención de sus seguidores, ya que se produce justo después de que se especulara con una posible pelea entre ambas.

Según había revelado Yanina Latorre en Sálvese quien pueda, la amistad entre la China y Natalia se habría enfriado por una serie de conflictos personales: “Antolín se sintió usada por Suárez”, había contado la contuctora al aire, señalando que la diseñadora habría decidido tomar distancia luego de la ausencia de la actriz en el homenaje donde fue reconocida como Ciudadana Ilustre de Buenos Aires, el pasado septiembre.

Foto: Instagram (@sangrejaponesa) Por: Fabiana Lopez

Incluso, Yanina había detallado que el entorno de Antolín quedó “dolido”, recordando que la diseñadora le abrió las puertas de su casa en Carmelo y la acompañó en momentos difíciles, además de aceptar ser madrina de Magnolia, un rol muy significativo en la vida de la artista.

Foto: Instagram (@antolin.natalia) Por: Fabiana Lopez

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.

LA DRÁSTICA DECISIÓN DE BENJAMÍN VICUÑA CON LA CHINA SUÁREZ TRAS ENTERARSE QUE SUS HIJOS ESTÁN ESCOLARIZADOS EN TURQUÍA

Un nuevo escándalo enfrenta a Benjamín Vicuña y Eugenia “la China” Suárez luego de que se conociera que sus hijos, Magnolia y Amancio, fueron escolarizados en Turquía.

La información salió a la luz por un posteo de la actriz en redes, y según contó Yanina Latorre en Sálvese Quien Pueda, el actor chileno se enteró al mismo tiempo que todos los usuarios.

“Es provocadora la China, porque sabe que va a pasar. Encima es el mismo colegio al que iban los hijos de Wanda. Todo tiene un condimento raro”, lanzó la presentadora, tras hablar con el abogado de Vicuña.

El letrado fue categórico: “Nosotros nunca fuimos informados de la escolarización de los chicos. Es un tema muy importante, un derecho que tienen ambos progenitores y que, tal como es habitual, fue acordado contractualmente que se decida conjuntamente”, aseguró.

China Suárez confirmó que Rufina Cabré, Magnolia y Amancio Vicuña van a la escuela en Turquía. (Foto: @sangrejaponesa)

Consultada sobre los pasos a seguir, la presentadora detalló, tal como se lo comunicó el letrado: “Le pregunté si van a hacer algo y me dijo: ‘lo estamos analizando’. Queremos que entiendan que con chicos chiquitos hay que consensuar. No podemos judicializarle la vida a la gente. Benjamín no quiere juicios, quiere que entre los abogados se llegue a un acuerdo. Solamente pedimos sentido común”.

Yanina Latorre: “Benjamín Vicuña no quiere juicios, quiere que entre los abogados se llegue a un acuerdo. ‘Solamente pedimos sentido común’”.

De todos modos, Latorre reveló la preocupación más íntima del actor: “En el fondo te da un pánico de que un día no vuelvan (de Turquía)”, cerró, tajante.