En las últimas horas se supo que la China Suárez decidió borrar de sus redes sociales su faceta de cantante y dejar solo el de actriz, pero en Infama contaron que esta decisión también tendría que ver con la furia de la pareja de Mauro Icardi con su agencia de representantes.

Todo comenzó cuando en el ciclo que conduce Marcela Tauro mostraban cómo es el piso de Palermo que la actriz puso en venta por más de un millón de dólares, y Nahuel Saa recordó que ella “lo de cantante lo sacó y también eliminó a su mánager Caro Nolte”, en referencia a su agente de Multitalent.

No obstante, la actriz dejó el contacto de su agencia de representaciones y eso generó curiosidad en Marcela Tauro. “¿Cómo que está Multitalent? Hago esta pregunta no por loca sino porque tengo una nota de una modelo de esa agencia que dice que la China no está más”, dijo la conductora.

Foto: Instagram @sangrejaponesa

POR QUÉ LA CHINA SUÁREZ SE ENFURECIÓ CON SU AGENCIA DE REPRESENTANTES: LOS ESCANDALOSOS MOTIVOS

“La información no es que la China no esté más, sino que te diría que la agencia le clavó un puñal por la espalda”, aseguró Santiago Sposato. “Hasta donde yo sé, ella es modelo de esa agencia (…) ¿y qué hay en esa agencia además de modelos? Ellos tienen un área de negocios que se llama la Academia Multitalent”, agregó.

Foto: Instagram (@sangrejaponesa)

“Ahí le dan cursos a chicas y chicos para aprender a manejarse en este ambiente”, señaló Sposato, que contó que en la academia tiene cursos de pasarela, taller de teatro, make up, fotografía, y uno de “marketing personal”, que fue el que enfureció a la actriz.

“¿Qué fue lo que enfureció a la China de esta clase de marketing personal? Es que la ponen como ejemplo de lo que no hay que hacer en el medio: ‘No hay que hacer como la China Suárez. No hagan lo que ella hace’”, reveló el periodista.

“Ponen como ejemplo las tres marcas que perdió por culpa de sus manejos con la prensa y de su romance con Icardi. Pero lo que más le dolió a la China es que pusieron a Pampita como ejemplo de todo lo que está bien”, cerró el panelista.

