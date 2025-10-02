La rivalidad de la China Suárez con Wanda Nara encontrará una nueva vía de enfrentamiento en el rubro de la belleza, ya que la novia de Mauro Icardi incursionará como empresaria cosmética.

María Eugenia Suárez Riveiro “eligió el apellido de su familia japonesa, Mitsumori”, marca que “ya registró”.

En concreto, Gustavo Méndez adelantó que “la China va a comenzar a realizar cremas”.

China Suárez

“Se encuentra en la etapa de elegir los olores, qué textura quiere que tenga sus cremas, a qué target quiere apuntar y vendría dentro de dos meses a presentarlo a la Argentina”, comentó el panelista de Mujeres Argentinas.

El viaje de la China sería con motivo de promocionar La Hija del Fuego, la película que hizo para Disney.

La diferencia entre los productos de la China y Wanda

Méndez aclaró que mientras Wanda hace “maquillajes”, la China trabaja con expertos de argentina y turquía con la experiencia de laboratorios de Corea del Sur.

Al mismo tiempo Gustavo Méndez descartó que los profesionales de China Suárez sean los mismos que impulsaron a Wanda Nara.