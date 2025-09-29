La China Suárez volvió a generar revuelo en Instagram con una serie de imágenes sensuales en la bañera, tomando un baño de espuma y mostrando su costado más atrevido.

En las fotos, la actriz posó con naturalidad y confianza, dejando al descubierto su piel y luciendo un estilo relajado, pero cargado de sensualidad.

China Suárez. Crédito: Instagram

LA VUELTA DE LA CHINA SUÁREZ A TURQUÍA

Después de haber pasado unos días en Argentina, la artista regresó a Turquía, donde se reencontró con Mauro Icardi.

El explosivo reencuentro de la China Suárez y Mauro Icardi (Foto: Instagram @sangrejaponesa).

La pareja, que desde hace tiempo es foco de atención mediática, volvió a mostrarse muy cercana en tierras turcas, lo que alimenta aún más las especulaciones sobre su relación.