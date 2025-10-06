Luego de romper con sus representantes y terminar con su carrera de cantante, la China Suárez volvió a estar en el ojo de la tormenta luego de tomar una determinación que sorprendió a todos y que podría reavivar la histórica rivalidad con Pampita.

En medio de su romance con Mauro Icardi, la actriz decidió dejar de seguir a la modelo en Instagram, un gesto que no pasó desapercibido y que generó revuelo entre sus seguidores, que no se esperaban una declaración de guerra de esta magnitud.

Pampita y la China Suárez (Fotos: capturas Ciudad Magazine)

La noticia explotó cuando Juariu compartió las capturas que confirmaron el “unfollow” de la China a Pampita, aunque la conductora de Los 8 escalones todavía la sigue. Este movimiento digital se sumó a una serie de cambios profundos en la vida de la actriz en Turquía.

Leé más:

La China Suárez tomó una impactante decisión artística tras mudarse con Mauro Icardi a Turquía

QUÉ HIZO LA CHINA SUÁREZ CON PAMPITA

La relación con Mauro Icardi no solo transformó la rutina de la China, sino que también impactó en sus vínculos personales.

Según trascendió, la actriz puso en venta un lujoso departamento de siete ambientes en el barrio de Palermo a un precio millonario y empezó a priorizar su vida en el exterior.

Esto no hizo más que alejarla de quienes antes formaban parte de su círculo más cercano, como Benjamín Vicuña, a quien fulminó con el recordado posteo de “El papá del año”, y ahora también con sus representantes, tras enterarse de que en su ex agencia de modelos la usan como ejemplo de lo que no hay que hacer en las clases que dan en una academia de “marketing personal”.

La China Suárez dejó de seguir a Pampita en las redes sociales (Foto: Instagram @juariu)

La China Suárez dejó de seguir a Pampita en las redes sociales (Foto: Instagram @juariu)

La decisión de la China Suárez de dejar de seguir a Pampita en Instagram, sumada a su mudanza a Turquía y su nueva vida con Icardi, marca un antes y un después en la relación entre ambas. El gesto digital fue interpretado como una señal de distanciamiento definitivo que reavivó viejas tensiones que parecían superadas.

Leé más:

La China Suárez, en guerra con sus representantes: “Le clavaron un puñal por la espalda”

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.