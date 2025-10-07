El mundo del espectáculo argentino volvió a sacudirse este lunes cuando Juariu (Vicky Braier) descubrió que la China Suárez dejó de seguir a Pampita en Instagram. El dato no tardó en viralizarse y los seguidores de ambos corrieron a ver cómo reaccionaría la modelo.

Lejos de entrar en polémicas, Pampita optó por la indiferencia total: no solo sigue a la China, sino que mantiene el follow a todos los involucrados en el famoso “wandagate”, incluidos Mauro Icardi y Wanda Nara. Un gesto que no pasó desapercibido para los fanáticos y para los especialistas en chimentos.

La actitud de la conductora fue celebrada en redes sociales. Pochi de Puro Show y Gossipeame, lo resumió con picardía: “Sigue a todos sin asco. La amo. Está más allá. Dentro de poco te lo sigue a Migueles también”, en referencia a Martín Migueles, el nuevo novio de Wanda Nara.

La China Suárez dejó de seguir a Pampita en las redes sociales (Foto: Instagram @juariu)

POR QUÉ LA ACTITUD DE PAMPITA SORPRENDIÓ A TODOS TRAS LA TRAICIÓN EN REDES DE LA CHINA SUÁREZ

A pesar de los viejos escándalos, como aquel recordado episodio del motorhome donde Pampita descubrió a su entonces marido Benjamín Vicuña con la China, las protagonistas lograron dejar atrás las diferencias.

En varias oportunidades, ambas dejaron en claro que la prioridad son sus hijos y se mostraron como una gran familia ensamblada, compartiendo cumpleaños, fiestas y momentos cotidianos.

Sin embargo, este lunes la China, ya mudada a Turquía con Mauro Icardi y sus hijos, decidió traicionar esta delicada tregua que mantenía todo unido y dejó de seguir a la modelo, generando un revuelo en las redes sociales.

Foto: Instagram @gossipeame

Asimismo, Pochi se animó a ahondar en la situación y especuló sobre cuál podría haber sido el causal de la furia de China Suárez para dejar de seguir a Pampita, a 10 años del recordado “Motorhome Gate”.

