La versión de que Benjamín Vicuña había recompuesto su cordial vínculo con la China Suárez corrió con fuerza en las últimas horas, y Gustavo Méndez fue elocuente al describir cómo se llevan hoy en día los padres de Magnolia y Amancio.

“Están bloqueados nuevamente”, afirmó el periodista más cercano a María Eugenia Suárez.

Entonces, el panelista de Mujeres Argentinas puso el renovado enojo en contexto: “La China Suárez le pidió a Vicuña extender la cantidad de días en Turquía a sus hijos, que era un acuerdo que era 30 días en Turquía, 10 en Argentina”.

“Están bloqueados nuevamente porque Vicuña se enojó porque aprovechando la buena onda que había le fue a pedir más días con los chicos”, enfatizó.

Benjamín Vicuña y Anita Espasandin (Foto: Movilpress)

Por qué Benjamín Vicuña volvió a enfurecer con China Suárez

Más allá de pretender romper el pacto, la bronca de Benjamín con la China sería porque no le darían las fechas para pasar su cumpleaños en Buenos Aires con todos sus hijos.

De hecho, Benjamín Vicuña ya estaba angustiado porque Magnolia y Amancio fueron los grandes ausentes en el cumpleaños de Benicio, el hijo menor del chileno fruto de su relación con Pampita.