El reciente blanqueo amoroso de Nico Vázquez con Dai Fernández volvió a poner a la China Suárez en el centro de la escena en LAM.

Durante el programa, Ángel de Brito le dedicó un picante comentario a la actriz, actualmente en pareja con Mauro Icardi, mientras Fefe Bongiorno cuestionaba a Nicolás Vázquez por iniciar un romance con su compañera de Rocky, a pesar de haber trabajado y tenido un vínculo cercano con Gonzalo Gerber, ex de Dai.

Recordemos que el bailarín compartió la obra teatral Tootsie con Nico. Al finalizar el espectáculo, le dedicó un mensaje de agradecimiento, al que Vázquez respondió llamándolo “hermano”.

Ángel de Brito, picante con la China Suárez en LAM (Foto: captura de América TV)

ÁNGEL DE BRITO HIZO UN PICANTE COMENTARIO SOBRE LA CHINA SUÁREZ

Fefe Bongiorno: -Nico es medio falso, si después todos están con todos. Yo, si vos sos mi amigo, no te hago eso… Y el mensaje (buena onda) no es culpa de Gonzalo. Nico le estaba diciendo “hermano” a alguien y después estás con su ex. Yo no estoy juzgando a Gonzalo, sí a la otra parte.

Matilda Blanco: -Eran tres parejas amigas (Nico Vázquez-Gimena Accardi, Dai Fernández-Gonzalo Gerber y Cande Vetrano-Andrés Gil). Pero bue, puede pasar.

Fefe: -Puede pasar, pero si estuviéramos hablando de otras parejas, seguramente la reacción sería otra.

Ángel de Brito: -Si fuera la China, la estaríamos destruyendo.

Yanina Latorre: -La China se cansó de salir con tipos casados.

Ángel de Brito: -No, no se cansó, va a seguir.

