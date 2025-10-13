El mundo del espectáculo argentino quedó patas para arriba después de que Nico Vázquez confirmara su relación con Dai Fernández, su compañera en la obra Rocky. La noticia no solo sorprendió por la rapidez con la que se conoció tras la separación de Gimena Accardi, sino también por el revuelo que se armó en redes sociales al descubrirse el pasado digital de la nueva pareja del actor.

Apenas se supo del romance, los usuarios se lanzaron a investigar la actividad de Dai Fernández en las redes de la expareja.

Lo que encontraron dejó a todos boquiabiertos: la actriz no solo era una seguidora activa de Nico y Gime, sino que durante años les dedicó mensajes llenos de cariño y admiración.

Los mensajes que Dai Fernández dejó en las redes de Nico Vázquez y Gime Accardi

Los mensajes de Dai Fernández a Nico Vázquez y Gime Accardi en Instagram

En mayo del año pasado, Dai felicitó a Gimena Accardi por su cumpleaños con un mensaje que ahora cobra otro significado:

“Feliz cumple Gime, qué hermoso este video. Qué lindo el amor que se tienen, son dos hermosos”, escribió, refiriéndose a un video especial que Vázquez le había preparado a su entonces esposa.

Leandro Parede, Dai Fernández, Nico Vázquez y Camila Galante (Foto: Movilpress)

Pero no fue un hecho aislado. En octubre de 2024, después de verlos juntos en la playa, Dai comentó simplemente: “lindos”. Un mes más tarde, en noviembre de 2024, respondió a una foto de la pareja publicada por Nico con otra muestra de afecto: “Siempre lindo compartir con ustedes, los quiero mucho”.

Nico Vázquez en su nuevo barrio tras separarse de Gime Accardi (Foto: captura de Instagram/@gossipeame).

Incluso durante el último verano, Dai Fernández reafirmó su cercanía con ambos al escribirles: “Hermosos, merecidas vacaciones, los quiero”.



