Tras su sorpresiva separación de Dai Fernández, Gonzalo Gerber decidió dar vuelta la página y enfocarse de lleno en lo profesional.

El bailarín emprende un nuevo camino artístico en México junto a Ernesto Tito Díaz, mientras su ex pareja inicia un romance con Nicolás Vázquez.

Los bailarines se separaron hace menos de dos meses, luego de una larga relación de siete años. Pero lo que sorprendió aún más fue la aparición de Nicolás Vázquez como el nuevo vínculo amoroso en la vida de la bailarina.

Según comentaron los panelistas de Puro Show, la relación entre Nico y Dai comenzó como una amistad durante el tiempo en que compartían proyectos laborales.

Incluso, se mencionó que Gerber y Vázquez trabajaron juntos en “Tootsie”, obra en la que se los veía con buena onda y hasta compartiendo fotos en redes.

Foto: Instagram (@nicovazquezok)

“No la vi venir”: el romance que sorprendió a todos

Durante el programa, los panelistas analizaron la evolución del vínculo entre Vázquez y Fernández, que habría comenzado como un apoyo emocional durante la ruptura de Dai con Gerber.

“Ella lo contuvo en el momento de separación y, de a poco, la relación fue creciendo”, comentaron.

“Hace muy poquitos días están arrancando esta cosa”, detallaron sobre el inicio del romance.

Redes sociales, likes y comentarios que ahora toman otro sentido

El panel también recordó interacciones pasadas entre los tres involucrados, que ahora generan cierta incomodidad.

Uno de los momentos más comentados fue cuando Nico Vázquez le daba like a las fotos de Dai y Gonzalo, incluso con comentarios como “qué hermosa pareja”.

Algo similar ocurría con Dai, que también comentaba en publicaciones de otras parejas del medio.

“Si yo soy Gonzalo, digo ‘¡la pucha!’”, reflexionaron en tono crítico los panelistas.

¿Cómo está hoy Gonzalo Gerber?

Mientras tanto, Gonzalo Gerber habría comenzado una nueva etapa personal y profesional.

Según se mencionó, viajará a México junto a Ernesto Tito Díaz para participar en un espectáculo de danza, una movida que le permitiría enfocarse en su carrera y sanar la ruptura.

“Él es un gran laburante”, destacaron en el programa, al tiempo que confirmaron que no le faltarán oportunidades laborales.

También mostraron el posteo del bailarín desde el país centroamericano, en el que se ve que visitó a una figura religiosa.

La historia continúa: ¿será amor duradero?

Aunque es muy reciente, el vínculo entre Dai Fernández y Nicolás Vázquez ya genera debate en el mundo del espectáculo. ¿Se trata de un romance pasajero o de una nueva historia de amor consolidada?

En el mientras tanto, las redes, los medios y los seguidores ya están atentos a cada movimiento.