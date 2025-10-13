En medio de las versiones que la vinculan sentimentalmente con Nico Vázquez, la actriz Dai Fernández rompió el silencio y habló con Infama sobre su presente profesional y los rumores que la tienen en el centro de la escena.

Con un perfil bajo y mucha cautela, la intérprete dejó en claro que su foco sigue puesto en el trabajo y que, por ahora, no hay nada que “blanquear”.

Dai fue abordada por el móvil del programa mientras se refería al regreso de Rocky, la exitosa obra en la que participa. “Vamos a volver, todavía no está la fecha exacta, pero sí, por supuesto, volvemos”, contó, y adelantó que el elenco permanecerá en Calle Corrientes, ya que “es una obra muy difícil de trasladar”.

Crédito: Infama

DAI FERNÁNDEZ SOBRE SU POPULARIDAD

Consultada por su repentino salto a la popularidad y el interés mediático que despertó su nombre, respondió con naturalidad: “Imposible acostumbrarse a eso, es muy nuevo todo para mí. Estoy disfrutando y quiero poner el foco en mi trabajo, en lo que me gusta hacer. La vengo remando hace mucho y quiero seguir tranquila”.

Sin esquivar el tema, la actriz habló directamente de su relación con Nico Vázquez. “Nos queremos mucho, no me sorprende que se hable, pero no hay nada para blanquear, está todo bien”, aclaró con una sonrisa. Ante la insistencia del cronista sobre si “por ahora no hay nada para confirmar”, Fernández repitió la frase con humor: “Por ahora no hay nada para confirmar… esperamos 15 días más”, bromeó.