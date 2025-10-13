Entre las 842 cuentas que la China Suarez sigue en Instagram ya no está Pampita, y la propia Carolina Ardohain se refirió a la polémica con asombro.

“No tengo ni idea qué pasó”, blanqueó la conductora de Los 8 Escalones, luego de haber coincidido junto a Martín Pepa con Benjamín Vicuña y Analía Espasandín, y Roberto García Moritán y Priscila Crivocapich en el cumpleaños de 11 de Benicio Vicuña.

Entonces continuó en una nota con Intrusos: “Está todo bien entre nosotras, por lo menos de mi parte siempre estuvo el respeto y la buena intención de tener un buen vínculo”.

Por: PH.Gon De Fazio

“Hay un lazo acá que siempre va a estar, que va a ser que nuestros hijos son hermanos, y eso nos hizo ponernos en un lugar de respeto absoluto”, reflexionó conciliadora.

Las indirectas de Pampita a la China Suárez

Sin embargo, luego reconoció que le “sorprendió” la actitud de la también exmujer de Benjamín Vicuña: “No lo he podido conversar, seguro en algún momento se dará”.

Luego descartó picante que el detonante haya sido que una marca la haya priorizado a ella en vez de a María Eugenia: “Trabajo hace 20 años con Carolina Herrera. No hay entre nosotras una cosa de trabajo, de rispidez, para nada. Nunca lo sentí así, por lo menos yo de mi parte”.

“No tengo ni idea, pero de mi parte siempre va a haber buena intención de que el vínculo esté bien”, cerró Pampita la polémica con la China Suárez.