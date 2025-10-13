El reciente cumpleaños de Benicio, el hijo menor de Pampita y Benjamín Vicuña, se convirtió en uno de los eventos familiares más comentados del fin de semana.

La modelo y conductora organizó una gran celebración para festejar los 11 años del niño, en la que no faltaron los invitados de lujo, los juegos, la comida abundante y un clima de alegría que, pese a las expectativas, se mantuvo en total armonía.

Como es costumbre, Pampita se encargó personalmente de todos los detalles. El festejo incluyó un almuerzo con familiares y amigos, inflables, un picadito entre padres e hijos y una imponente mesa dulce que coronó la jornada.

El video de Benjamín Vicuña y Martín Pepa: ¿hubo tensión en un almuerzo con Pampita? | Créditos: Instagram @pampitaoficial

BENJAMÍN VICUÑA Y MARTÍN PEPA: ¿TENSIÓN?

Pero lo que generó mayor sorpresa fue la convivencia entre varias exparejas de la conductora, quienes compartieron el evento con total cordialidad.

Pampita llegó acompañada de su actual pareja, Martín Pepa, con quien lleva más de un año de relación. Allí se reencontró con Benjamín Vicuña, padre de tres de sus hijos, y con la actual pareja del actor, Anita Espasandín.

Un rato después también se hizo presente Roberto García Moritán, exmarido de Pampita, junto a la modelo Priscila Crivocapich.

Vicuña y Pepa incluso se sentaron frente a frente durante el almuerzo y mantuvieron una conversación distendida, lo que dio cuenta de la buena relación que hoy reina entre todos los integrantes del grupo familiar.

Según testigos, no hubo gestos incómodos ni situaciones fuera de lugar: solo sonrisas, fotos y un ambiente festivo.