Benicio, el hijo de Pampita y Benjamín Vicuña, cumplió 11 años y lo festejó a lo grande: hubo fútbol, juegos y una familia ensamblada que se mostró más unida que nunca: Pampita, Martín Pepa, Benjamín Vicuña, Anita Espasandín, García Moritán y Pricila Crivocapich.
La celebración fue en Delta Fútbol Club, un complejo de Benavídez, donde llegó la modelo con el empresario, seguida por sus ex, que fueron acompañados por sus actuales parejas.
Todas las parejas se mostraron muy enamoradas y compartieron la jornada con total armonía, dejando en claro que la familia ensamblada funciona y que el cariño por Benicio y el resto de los niños que tienen en común es el gran motor.
Los únicos que no pudieron estar presentes fueron Magnolia y Amancio, los hijos de Vicuña con la China Suárez, ya que se encuentran en Turquía junto a su mamá y Mauro Icardi.
LAS FOTOS DEL CUMPLEAÑOS DE BENICIO, EL HIJO DE PAMPITA Y BENJAMÍN VICUÑA CON LA PRESENCIA DE GARCÍA MORITÁN
