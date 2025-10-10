Con la llegada de octubre y el espíritu de Halloween en el aire, Carolina “Pampita” Ardohain y sus hijos más pequeños, Benicio Vicuña y Anita García Moritán, se sumaron a una de las tradiciones más emblemáticas del otoño norteamericano: la visita a un “pumpkin patch”, o campo de calabazas.

Aprovechando su estadía en los Hamptons, la modelo compartió en redes una serie de postales llenas de color, naturaleza y alegría familiar.

En las imágenes, Pampita y los chicos disfrutan de una jornada campestre perfecta: cosecha, juegos y risas bajo el sol. La primera foto muestra a Anita, la más pequeña, asomando su rostro por un carro decorativo con forma de calabaza y sombrero de sheriff, mientras que su madre posa elegante con un vestido blanco sin mangas, gafas oscuras y una sonrisa serena frente a una mesa repleta de calabazas naranjas.

Pampita con Ana García Moritán y Benicio Vicuña. Foto: Instagram @pampitaoficial

PAMPITA EN SU VERSIÓN JUNTO A SUS HIJOS

La secuencia continúa con escenas de pura ternura: Pampita posando en una carreta entre hileras de calabazas, Anita corriendo descalza sobre una superficie inflable roja y Beltrán explorando el campo con curiosidad, rodeado de maizales y paja. En otra postal, la hija menor aparece subida a una calabaza gigante mientras su hermano la observa divertido, y los tres posan luego de la mano, bajo el cielo despejado, celebrando la unión familiar.

Los juegos también fueron protagonistas. Madre e hijo se animaron a recorrer un laberinto en un campo de maíz, donde Beltrán lideró la aventura entre risas y carreras. En el pie de su publicación, Pampita se limitó a sumar tres emojis de calabaza, dejando que las imágenes hablaran por sí solas.

En pocas horas, la publicación cosechó miles de “me gusta” y mensajes de cariño. Las postales revelan a una Pampita relajada, natural y cómplice, disfrutando del presente junto a sus hijos y redescubriendo el encanto de las tradiciones simples. Así, entre calabazas, abrazos y sonrisas, la modelo vivió el otoño estadounidense como una experiencia entrañable, donde la familia y la naturaleza fueron los grandes protagonistas.