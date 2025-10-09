Siempre sonriente y reservada sobre su vida privada, Carolina "Pampita" Ardohain sorprendió al abrir su corazón en un video de una campaña de concientización. La modelo contó que tiene dislexia, al igual que sus hijos, y que conviven día a día con este trastorno del aprendizaje que afecta la lectura, la escritura y el habla fluida.

“Tengo dislexia y mis hijos también, porque es una condición hereditaria”, explicó Pampita en el clip que grabó para una asociación sin fines de lucro que busca visibilizar el tema.

Con su tono calmo y empático, la conductora remarcó la importancia de detectar la dislexia a tiempo para evitar que los chicos sufran en silencio durante su etapa escolar: “Lo más importante para las familias es poder llegar a detectarlo temprano para evitar dolores innecesarios por querer aprender”, señaló.

Pampita con sus hijos. (Foto: @pampitaoficial)

Emocionada, Pampita también reflexionó sobre lo que sienten quienes atraviesan esta condición: “Sentir que no podés o que te traten de vago, tonto o lento cuando ponés tanto esfuerzo es muy doloroso”.

Por último, la modelo dejó un mensaje esperanzador e invitó a sumarse a la campaña: “En octubre ayudemos a hacer visible la dislexia. La detección temprana salva vidas”, cerró.

EL COSTOSO REGALO PARA UNO DE SUS HIJOS QUE DESATÓ UN CONFLICTO ENTRE BENJAMÍN VICUÑA Y PAMPITA

Aunque hoy mantienen una relación cordial tras años de idas y vueltas, Benjamín Vicuña y Carolina “Pampita” Ardohain no siempre están de acuerdo en lo que respecta a la crianza de sus hijos. Y en las últimas horas, trascendió un nuevo episodio de tensión entre ellos, nada menos que por Bautista, su hijo de 17 años.

Según contó Daniel Ambrosino en A la tarde, el actor había recibido la propuesta de regalarle un auto a su hijo adolescente, lo que habría significado el debut de Bauti al volante. Entusiasmado con la idea, Benjamín lo habló con Carolina Ardohain. Sin embargo, la respuesta de la modelo fue tajante.

“Ella habría dicho que no, que no se lo merece por mal comportamiento. Me parece que la criatura se quedó sin el cuatro ruedas”, lanzó el periodista en tono enigmático, confirmando así el desacuerdo entre los ex.

Bautista Vicuña en Los 8 Escalones (Foto: captura de eltrece).

Más allá de esta disputa puntual, lo cierto es que Bautista mantiene un excelente vínculo con ambos padres. De hecho, acompaña a su mamá en Los 8 escalones, programa en el que incluso se animaron a compartir algunas anécdotas familiares frente a las cámaras.