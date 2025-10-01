La diseñadora Marian Saud presentó el martes 30 de septiembre su nueva colección Spring/Summer 2026 (SS26) titulada Masquerade Dance Ball, en un evento de alto impacto realizado en el imponente Palacio Paz.

La noche comenzó con una alfombra roja conducida por Agustina Casanova, que recibió a reconocidas figuras del espectáculo, la moda y la cultura.

Entre los invitados se destacaron Pampita (Carolina Ardohain), Nicole Neumann, Débora Plager, Cale Ruggeri, Panam (Laura Franco), Soledad Pastorutti, Helena Otamendi, Geraldine Neumann, Emily Lucius, Caro Oltra, Coty Romero, Floppy Tesouro, Sofi Macaggi y Sol Rivas y Ailén Bechara.

Foto: Movilpress

Pampita y Nicole, cara a cara pero sin saludo

Uno de los momentos más comentados de la noche fue el coincidir de Pampita y Nicole Neumann, quienes llegaron con apenas minutos de diferencia al Palacio Paz. Si bien compartieron la primera fila del desfile, no se saludaron ni cruzaron palabra.

Nicole asistió acompañada por su hermana Geraldine “Gege” Neumann y su sobrina Elena (hija de Gege), mientras que Pampita llegó junto a una amiga, con quien también compartió asiento en la primera fila.

En la foto grupal del evento, ambas evitaron posar juntas, reforzando la distancia que mantuvieron durante toda la velada.

Moda, sushi y música en una noche única

Tras el desfile, los invitados disfrutaron de tragos, sushi y la música de Puli de María, que transformó el Palacio en una versión contemporánea de un baile de época, en sintonía con el espíritu de la colección.

Pampita se quedó bailando un rato en la fiesta, mientras que Nicole optó por retirarse temprano.

Masquerade Dance Ball: una celebración de la moda

La colección SS26 de Marian Saud propone una lectura escénica y simbólica de la alta costura, inspirada en el universo de los bailes de máscaras. Con un marcado despliegue de teatralidad y sofisticación, la diseñadora invita a explorar el poder de la transformación y el misterio a través de la indumentaria.

Con esta presentación, Marian Saud reafirma su lugar como referente de la moda argentina, capaz de fusionar glamour, innovación y espectáculo en experiencias memorables.