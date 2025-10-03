Aunque hoy mantienen una relación cordial tras años de idas y vueltas, Benjamín Vicuña y Carolina “Pampita” Ardohain no siempre están de acuerdo en lo que respecta a la crianza de sus hijos. Y en las últimas horas, trascendió un nuevo episodio de tensión entre ellos, nada menos que por Bautista, su hijo de 17 años.

Según contó Daniel Ambrosino en A la tarde, el actor había recibido la propuesta de regalarle un auto a su hijo adolescente, lo que habría significado el debut de Bauti al volante. Entusiasmado con la idea, Benjamín lo habló con Carolina Ardohain. Sin embargo, la respuesta de la modelo fue tajante.

“Ella habría dicho que no, que no se lo merece por mal comportamiento. Me parece que la criatura se quedó sin el cuatro ruedas”, lanzó el periodista en tono enigmático, confirmando así el desacuerdo entre los ex.

Bautista Vicuña en Los 8 Escalones (Foto: captura de eltrece).

Más allá de esta disputa puntual, lo cierto es que Bautista mantiene un excelente vínculo con ambos padres. De hecho, acompaña a su mamá en Los 8 escalones, programa en el que incluso se animaron a compartir algunas anécdotas familiares frente a las cámaras.

Fotos: Instagram (@pampitaoficial y @benjaminvicuna.ok)

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.

LA INESPERADA CONFESIÓN DE PAMPITA SOBRE LAS FOTOS QUE SUBE A SUS REDES SOCIALES: “YO LO USO MUCHO”

Lo que comenzó como una pregunta más en Los 8 escalones terminó con una confesión inesperada de su conductora, Carolina “Pampita” Ardohain en pleno aire.

Todo comenzó cuando la presentadora lanzó una pregunta sobre el uso de filtros y edición en las fotos que se suben a las redes sociales. Fue allí que, mientras la participante pensaba su respuesta, Pampita se sinceró ante las cámaras: “Hay gente que se pone los dientes más blancos, que hace que parezca que pesan menos, que se cambian la nariz o algún otro cambio físico”, comenzó diciendo.

“Se sienten presionadas para verse atractivas. O a veces dicen: ‘Nunca estaré a la altura de la imagen en la que me quiero ver’”, agregó. Y siguió, sorprendiendo a todos los presentes: “Yo uso un montón, eh. Mucho Photoshop”.

Foto: Instagram.

“Filtro no me gusta porque te deja la piel naranja, se ve como borroso. No soy de usar filtro”, cerró la top, sin ocultar cómo se maneja con las postales que comparte con sus seguidores.