Pampita no para de deslumbrar. Esta vez, se lució con un impactante look y lo presumió en su Instagram.
La conductora y modelo subió a sus redes sociales un video para mostrar cómo se vistió para una gala.
Carolina Ardohain usó un vestido que mezcló flecos con brillos, en tonos claros y con zapatos a tono. Su peinado fue un “jelly hair”, acompañado por un make up sutil.
QUÉ PASÓ CON PAMPITA Y LA ESPOSA DE UN GOBERNADOR EN UNA CENA DE CARIDAD
“En la mesa principal estaba Mirtha Legrand con Héctor Vidal Rivas y Martín Cabrales, Graciela Alfano y su acompañante, Margarita Barientos, y el gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio y su esposa”, adelantó Carlos Monti en la TVP.
“¿Qué pasó? La mesa principal ya estaba otorgada para Pampita y acompañante, en singular, no Pampita y acompañantes, entonces cuando llegan los cuatro la mesa estaba casi completa porque Pampita se había retrasado porque había estado haciendo notas (…) con todos los medios”, agregó.
“Llegó Pampita y no había lugar para los cuatro (…), entonces Pampita, ante la desesperación, porque no había lugar para su hermano y la esposa osó decir delante de todo el mundo ‘Perdón, ¿la señora quién es?’”, agregó Monti, en referencia a la esposa de Frigerio.
“Frigerio no entendía lo que estaba pasando porque Pampita decía ‘la señora se puede correr, de puede levantar’ y era la mujer del gobernador de Entre Ríos. Hubo un estupor y ante esa situación ubicaron al hermano y la esposa en otra mesa”, cerró Monti, ante la indignación de sus panelistas.