Pampita no para de deslumbrar. Esta vez, se lució con un impactante look y lo presumió en su Instagram.

La conductora y modelo subió a sus redes sociales un video para mostrar cómo se vistió para una gala.

Carolina Ardohain usó un vestido que mezcló flecos con brillos, en tonos claros y con zapatos a tono. Su peinado fue un “jelly hair”, acompañado por un make up sutil.

QUÉ PASÓ CON PAMPITA Y LA ESPOSA DE UN GOBERNADOR EN UNA CENA DE CARIDAD

“En la mesa principal estaba Mirtha Legrand con Héctor Vidal Rivas y Martín Cabrales, Graciela Alfano y su acompañante, Margarita Barientos, y el gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio y su esposa”, adelantó Carlos Monti en la TVP.

“¿Qué pasó? La mesa principal ya estaba otorgada para Pampita y acompañante, en singular, no Pampita y acompañantes, entonces cuando llegan los cuatro la mesa estaba casi completa porque Pampita se había retrasado porque había estado haciendo notas (…) con todos los medios”, agregó.

Pampita, Teté Coustarot, Marcelo Polino y el gobernador de Entre Ríos Rogelio Frigerio y su esposa Victoria Costoya (Fotos: Instagram)

“Llegó Pampita y no había lugar para los cuatro (…), entonces Pampita, ante la desesperación, porque no había lugar para su hermano y la esposa osó decir delante de todo el mundo ‘Perdón, ¿la señora quién es?’”, agregó Monti, en referencia a la esposa de Frigerio.

“Frigerio no entendía lo que estaba pasando porque Pampita decía ‘la señora se puede correr, de puede levantar’ y era la mujer del gobernador de Entre Ríos. Hubo un estupor y ante esa situación ubicaron al hermano y la esposa en otra mesa”, cerró Monti, ante la indignación de sus panelistas.