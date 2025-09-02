En medio de la tensión por la definición en Los 8 Escalones, Carolina “Pampita” Ardohain se robó el protagonismo con una inesperada confesión. Todo comenzó cuando Barbie Simons le consultó a los participantes sobre la edad Robert De Niro, y la modelo no dudó en recordar un particular episodio que vivió con el actor.

“Yo le pedí una foto una vez y me dijo que no. Esperé un montón de tiempo”, contó Pampita, sorprendiendo al panel, en el programa que conduce por eltrece. Además, la modelo detalló que el encuentro fue en un restaurante y, aunque le recomendaron no molestarlo porque estaba comiendo, decidió esperar afuera para interceptarlo cuando se retirara.

“Me quedé sentada en la vereda como una hora y media. Cuando lo veo salir le pregunto: ‘¿Me puedo sacar una foto?’. Y me dice: ‘No, no, hoy no estoy bien’. Estaba con barba, no quería salir en mal estado. Y se fue”, agregó.

Foto: Captura (eltrece)

La reacción en el estudio no tardó en llegar. Chiche Gelblung lo calificó de mala onda. Sin embargo, Pampita lo defendió: “Lo entendí porque a veces me pasa que me sacan una foto espantosa”, expresó. Y cerró, sincera: “Yo lo sigo admirando igual, es uno de los actores favoritos de mi familia”.

Instagram (@robertdenirodaily)

EL GRAN GESTO DE PAMPITA CON UN GRUPO DE FANÁTICAS EN UNA PARADA DE COLECTIVOS: “NO SE LE CAEN LOS ANILLOS”

Aunque suele brillar en los grandes eventos y alfombras rojas, Carolina "Pampita" Ardohain volvió a mostrar su costado más cercano con los seguidores. Según mostraron en Infama, la modelo y conductora fue captada por la cámara paparazzi en una situación tan inesperada como tierna: sacándose fotos con sus fans en una parada de colectivos.

Lejos de esquivar la situación o acelerar el paso, Pampita pidió a su seguridad que esperaran y se tomó el tiempo de posar con cada una de las chicas que la reconocieron, con un impecable vestido de fiesta y soportando el frío de la noche sin perder la sonrisa.

“Bien vestida. Sale de un evento y no se le caen los anillos para sacarse fotos en la parada de colectivo”, destacaron en el programa, resaltando una vez más la buena predisposición de la top con sus seguidores.

¡Una ídola!