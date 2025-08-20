En un ida y vuelta con los medios el último martes por la noche en el marco de la cena anual a beneficio de la Fundación Margarita Barrientos, Pampita habló de su reconciliación con Martín Pepa y sorprendió con su respuesta cuando le preguntaron por sus hijos.

“¿Cómo tomaron los chicos la noticia del regreso con Martín?”, le peguntó un cronista a la conductora de Los 8 Escalones, quien contestó contundente: “Son cosas privadas, no quiero hablar de los chicos, prefiero mantenerlos al margen”.

Pampita habló en Mujeres Argentinas (Foto: captura de eltrece).

Sobre si hubo algun plan de reconciliación, la empresaria aclaró: “No hay estrategia, es hablar con la verdad, a corazón abierto, teníamos ganas de intentarlo desde otro lugar. Espero que nos veamos más seguido ahora, confirmo el noviazgo, por supuesto que sí”.

POR QUÉ PAMPITA NO QUERÍA QUE SE FILTRARA SU RECONCILIACIÓN CON MARTÍN PEPA

En el ida y vuelta con el programa de Pampito y Matías Vázquez, Pampita confesó por qué no quería que se filtrara su reconciliación con Martín Pepa y hasta cuándo pensaban ocultarlo.

“Esas fotos que se publicaron eran de una revista de New York, nunca me lo imaginé, la idea era no contarlo hasta octubre que es cuando él viene y se instala en la Argentina por la temporada, íbamos a tener un tiempito para ver cómo andaba todo“, dijo Carolina a Puro Show.

