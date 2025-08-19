En medio de la felicidad que vive tras apostar nuevamente al amor con Martín Pepa, Carolina “Pampita” Ardohain volvió a demostrar que la madurez y los buenos vínculos son parte de su sello personal. La modelo asistió a un evento en el que coincidió con su exmarido, Roberto García Moritán (quien asistió con su pareja, Priscila Crivocapich) y reveló cómo vive ese tipo de situaciones.

“Ya me conocen como soy y para mí, mi familia es lo más importante y los vínculos son lo más importante”, comenzó diciendo la modelo, en una nota que dio a LAM, que estaba con su novio, en referencia al padre de su pequeña Anita y de cómo logró sortear el escándalo que había despertado la separación.

“Siempre rescato lo mejor de todo el mundo”, agregó, con una sonrisa en el rostro, desde la cena anual que organiza Margarita Barrientos para su fundación.

Foto: Movilpress

Y cerró, muy plantada con su postura y feliz de lograr este equilibrio con su ex: “Así que podemos compartir muchos momentos, por suerte”.

Foto: Movilpress

PAMPITA REVELÓ QUÉ TIENE SU RELACIÓN CON MARTÍN PEPA QUE NO ENCONTRÓ EN NINGUNA OTRA

Carolina “Pampita” Ardohain atraviesa un gran momento personal y, por primera vez, decidió abrir su corazón en LAM para hablar de su noviazgo con Martín Pepa, con quien volvió a apostar al amor en los últimos días tras poco más de un mes de anunciar la ruptura.

“Seguro yo tengo que aprender a estar con una persona que no es del medio y que no quiere ser del medio. Por ejemplo, en esta relación no es una relación en donde publico cosas en mis redes sociales. Ni cuento detalles íntimos, ni muestro los lugares donde estoy de viaje tampoco. Eso es algo distinto, que no había hecho antes”, confesó la modelo.

Con sinceridad, Pampita explicó que esa reserva responde al respeto hacia su pareja: “A él no le interesa para nada que aparezca nada de eso. Y siempre supe que iba a ser así desde el principio”.

Foto: Captura (América)

A diferencia de lo que ocurrió con romances anteriores, la conductora disfruta del perfil bajo que le aporta estar con alguien que no pertenece al ambiente artístico: “Eso no tiene nada que ver con mi felicidad. A veces que no muestre no significa que no me están queriendo bien”, cerró, muy feliz con este nuevo presente.